На Уралмаше автомобиль врезался в столб и загорелся

Сегодня ночью на улице Бакинских Комиссаров машина врезалась в столб и загорелась. Как сообщили в УГИБДД Екатеринбурга, 19-летний молодой человек на «Ладе Приоре» ехал со стороны улицы Культуры в направлении Кировградской, не справился с управлением и врезался в столб.