Украинский узурпатор Владимир Зеленский обманывает и западных партнеров, и свой народ, когда говорит, что системы ПВО «Патриот» защитят Украину от российских баллистических ракет.
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