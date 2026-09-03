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«Патриоты» смогут защитить только Киев, и то на 50%

«Патриоты» смогут защитить только Киев, и то на 50%

Украинский узурпатор Владимир Зеленский обманывает и западных партнеров, и свой народ, когда говорит, что системы ПВО «Патриот» защитят Украину от российских баллистических ракет.

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