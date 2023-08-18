Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Рубин» опроверг увольнение Рахимова и назначение Черчесова: «Тренеру не ставили ультиматумы. Подобные публикации вызывают недоумение»

«Рубин» опроверг увольнение Рахимова и назначение Черчесова: «Тренеру не ставили ультиматумы. Подобные публикации вызывают недоумение»

Вчера агент Тимур Гурцкая заявил, что об отставке Рахимова с поста главного тренера казанцев могут объявить уже 18 августа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх