Daily Storm

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Брейвик предложил кинодеятелям снять о нем фильм за 10 миллионов долларов

Брейвик предложил кинодеятелям снять о нем фильм за 10 миллионов долларов

Ультраправый радикал уже написал черновики сценария и автобиографии о своей жизниНорвежский ультранационалист Андерс Брейвик, убивший 77 человек, написал 20 писем, которые направил разным кинематографистам с предложением снять фильм о его жизни.

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