Филиппо: Макрон растерялся, когда его освистали на открытии Олимпиады

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение о том, что Эммануэль Макрон, президент Франции, столкнулся с неприязнью публики во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
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