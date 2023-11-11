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Рабы

Рабы

Есть ли на этой планете существо более жалкое, чем патриот украины? Нет, никого.Посудите сами.Они продали свою страну под внешнее управление взамен на обещание "безвиза".

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