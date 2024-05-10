Киеву-то уже наплевать

Дмитрий Лекух «В шахматах подобного рода позиции принято определять как цугцванг: если позволить BlackRock и их партнёрам получать деньги через Киев, то это мгновенно становится известно всем мировым СМИ.
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