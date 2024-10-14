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Город плоскоземельцев: проповедник против астрономов

Город плоскоземельцев: проповедник против астрономов

﻿﻿Есть великие имена, чьи имена вписаны в золотые буквы пантеона науки — отважные первооткрыватели, настойчивые исследователи, учёные с большой буквы.

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