Власти Ленобласти прокомментировали слухи о нехватке лекарств для диабетиков

Если пациент с правом на льготное лекарство не смог купить его в аптеке, врач подберёт аналог. Глава Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сделал заявление после появления информации о проблемах с доступностью медицинских изделий и расходных материалов для диабетиков.
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