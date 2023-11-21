Власти Ленобласти прокомментировали слухи о нехватке лекарств для диабетиков

Если пациент с правом на льготное лекарство не смог купить его в аптеке, врач подберёт аналог. Глава Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сделал заявление после появления информации о проблемах с доступностью медицинских изделий и расходных материалов для диабетиков.