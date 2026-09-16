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Мультиформатные пространства «Молодежь Москвы» помогают сохранять традиции народов России

Мультиформатные пространства «Молодежь Москвы» помогают сохранять традиции народов России

Бесплатные пространства проекта «Молодежь Москвы» помогают студенческим и национальным объединениям знакомить горожан со своей культурой и сохранять традиции.

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