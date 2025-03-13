Ида Галич сообщила, что они с Олегом Ледвичем переехали в съемную квартиру

Беременность Иды Галич протекает насыщенно. Блогер побывала на Неделе моды в Париже, где, к слову, и рассекретила положение, а после вместе с женихом Олегом Ледвичем блогер отправилась в опасное путешествие в Антарктиду.
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