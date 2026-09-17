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Депутаты Заксобрания Челябинской области расширяют гарантии бесплатной юридической помощи для участников СВО

Депутаты Заксобрания Челябинской области расширяют гарантии бесплатной юридической помощи для участников СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября, ФедералПресс. Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного собрания Челябинской области рассмотрел пакет поправок в региональный закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Челябинской области».

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