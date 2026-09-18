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Курские новости

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БПЛА ударил по многоквартирному дому в Курской области

БПЛА ударил по многоквартирному дому в Курской области

В результате атаки пострадали окна в девяти квартирах, рассказываем подробностиГород Дмитриев курской области в ночь на 19 сентября подвергся атаке украинских беспилотников.

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