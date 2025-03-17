В Нижнем Тагиле перед судом предстанут участники ОПГ, торговавшей наркотиками

Нижнетагильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
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