Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 2 марта

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян зависимость страны от России с 1991 года. "По всем направлениям – политическому, экономическому, военно-политическому, научному – Армения была в большой зависимости от России, и это было частью нашей общей безопасности", – отметил Григорян.