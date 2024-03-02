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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 2 марта

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 2 марта

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян зависимость страны от России с 1991 года. "По всем направлениям – политическому, экономическому, военно-политическому, научному – Армения была в большой зависимости от России, и это было частью нашей общей безопасности", – отметил Григорян.

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