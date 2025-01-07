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Парахин продолжит укреплять в Орле духовно-нравственные ценности

Парахин продолжит укреплять в Орле духовно-нравственные ценности

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление об утверждении плана мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению российских духовно-нравственных ценностей на территории областной столицы.

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