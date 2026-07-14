От колбасы до мороженого: почему россиян предупреждают о снижении качества продуктов и что происходит на полках магазинов Елена ГалицкаяВопрос качества продуктов питания в России в последние годы становится всё более острым.
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