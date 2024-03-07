Актауские моряки поздравили ветерана ВОВ выступлением военного оркестра

В преддверии Международного женского дня, военные моряки под руководством командира базы, капитана 2 ранга Бауыржана Муратулы, решили сделать особое поздравление ветерану Великой Отечественной войны, 96-летней Ольге Заривняк, сообщает пресс-служба Актауского гарнизона.
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