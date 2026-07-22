Gold MCX Fut Intraday Technical Analysis - 23 July, 26 Gold Futures MCX:GOLD1! ChartPathik GOLD1! Gold Futures (MCX) | Intraday Structure | July 23, 2026 Gold is trading around 145,693, hovering just above the 145,680 Zero Line.
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