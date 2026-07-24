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Рубио признал провал переговоров по Украине из-за позиции Киева

Госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле сообщил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже в августе 2025 года, не были реализованы по причине отказа украинской стороны.

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