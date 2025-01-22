Евросоюз и Великобритания готовятся к торговой войне с США

Издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Брюссель и Лондон уже несколько месяцев готовятся к разным вариантам развития событий в связи с намерениями президента США Дональда Трампа ввести пошлины на европейские товары.
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