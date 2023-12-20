Под Москвой упал неопознанный беспилотник

Неопознанный беспилотник упал в подмосковном Наро-Фоминске, сообщает Telegram-канал «112». Беспилотный летательный аппарат упал на территории Краснопресненского пруда, указано в публикации После падения дрона образовалась пробка, люди не могут проехать домой, отмечает канал.