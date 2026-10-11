«Яндекс» отчитался о начале восстановления работы сервисов

Компания «Яндекс» объявила о постепенном возвращении к работе своих сервисов после сбоя, вызванного поражением украинскими беспилотниками дата-центра во Владимире.
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