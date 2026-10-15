Соревнования по судомодельному спорту в Севастополе собрали 70 участников. Первые открытые соревнования по судомодельному спорту в классах секции «С» провели в Севастополе.
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