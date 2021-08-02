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Народной фронт контролирует исполнение поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию

Народной фронт контролирует исполнение поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию

Представители Народного фронта в регионах активно ведут мониторинг исполнения поручений, данных Президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным по реализации Послания 2021 года.

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