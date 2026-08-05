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Туризм и География

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Уссурийск: почему этот город — сердце Приморья, а не просто точка на карте

Уссурийск: почему этот город — сердце Приморья, а не просто точка на карте

Когда я впервые оказалась в этом городе, честно говоря, ехала без особых ожиданий. В голове крутился стандартный набор ассоциаций: транзитный узел, пересадка на поезд, что-то между Владивостоком и Хабаровском.

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