Уссурийск: почему этот город — сердце Приморья, а не просто точка на карте

Когда я впервые оказалась в этом городе, честно говоря, ехала без особых ожиданий. В голове крутился стандартный набор ассоциаций: транзитный узел, пересадка на поезд, что-то между Владивостоком и Хабаровском.
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