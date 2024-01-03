Игрок "Ниццы" Аталь приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за антисемитское видео

Защитник французской "Ниццы" Юсеф Аталь приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере €45 тыс за то, что выложил в соцсети видео, где проповедник призывает к "черному дню" для евреев, передает RMC Sport.