Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikita Kopitov
    Янки, с благословения своих владетелей, бесчинствуют, хоть бы кто нибудь нанёс удар по кортежу кого нибудь из владель...Reuters: США нане...
  • Лариса Галахова
    450 человек🤣🤣? А другая часть 15000000 чел. По всей видимости уже защищает новую родину на СВО??В Екатеринбурге 4...
  • Нина
    Эх, потерял бдительность дед....В Петербурге моше...

Игрок "Ниццы" Аталь приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за антисемитское видео

Игрок "Ниццы" Аталь приговорен к 8 месяцам тюрьмы условно за антисемитское видео

Защитник французской "Ниццы" Юсеф Аталь приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере €45 тыс за то, что выложил в соцсети видео, где проповедник призывает к "черному дню" для евреев, передает RMC Sport.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх