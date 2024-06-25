СК: одной из причин пожара является неисправность электропроводки

Следователи рассматривают несколько версий пожара во Фрязино Московской области, в том числе неисправность проводки, заявила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
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