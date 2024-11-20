15 потрясающих рецептов кляра для отбивных

Главная изюминка любых отбивных – это кляр. Именно он определяет вкус, а иногда и текстуру мяса. С помощью интересного кляра можно превратить банальные отбивные в настоящее произведение кулинарного искусства.
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