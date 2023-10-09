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Антонов: США тормозят процесс вступления в силу ДВЗЯИ

Антонов: США тормозят процесс вступления в силу ДВЗЯИ

Минобороны России Американские власти тормозят процесс вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру.

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