Антонов: США тормозят процесс вступления в силу ДВЗЯИ

Минобороны России Американские власти тормозят процесс вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру.
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