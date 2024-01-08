Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Выборы президента пройдут в марте этого года В беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на президентские выборы в марте 2024 года.
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