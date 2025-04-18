18 апреля 2025 года в Набережных Челнах пройдут массовые проверки водителей

18 апреля 2025 года в Набережных Челнах пройдет масштабная проверка водителей. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, предупреждения и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения сотрудники ГИБДД МВД России 18 апреля 2025 года проведут в Набережных Челнах профилактическую акцию, а также масштабную проверку соблюдения водителями правил дорожного движения.