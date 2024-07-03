Врио губернатора Хабаровского края провел успешные переговоры в Москве

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин завершил свою рабочую поездку в Москву, где провел несколько плодотворных встреч с высокопоставленными чиновниками и представителями различных ведомств.
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