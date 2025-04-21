Врач Новикова: воду с лимоном не стоит пить людям с повышенной кислотностью

Фрукт может являться раздражающим фактором для организма Рекомендуется отказаться от употребления воды с лимоном людям, которые страдают повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки, сообщила РИА Новости эндокринолог Наталья Новикова.
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