Особый знак: католики расшифровали смысл последнего послания папы римского

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в понедельник утром. В феврале его госпитализировали в римскую клинику «Джемелли» с бронхитом, позднее врачи диагностировали начальную форму двусторонней пневмонии.
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