Песков уличил Меркель во лжи о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об опоздании российского лидера Владимира Путина на встречу в рамках саммита «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году в Хайлигендамме из-за того, что тот пил пиво.