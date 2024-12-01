Песков уличил Меркель во лжи о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об опоздании российского лидера Владимира Путина на встречу в рамках саммита «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году в Хайлигендамме из-за того, что тот пил пиво.
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