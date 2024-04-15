Стычки, провокации и задержания. В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг против принятия закона об иноагентах

В Тбилиси начались стычки и задержания на митинге против закона об иноагентах Вечером 15 апреля тысячи жителей Грузии собрались на митинг против принятия закона об иностранных агентах возле здания парламента.
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