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Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса боеприпасов

Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса боеприпасов

Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов.

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