Космические вершины: Юлия Пересильд запела и собрала музыкальный коллектив

Актриса театра и кино Юлия Пересильд с головой ушла в музыку. Музыкальная группа «Мандрагора», создателем и солисткой которой является народная артистка РФ, презентовала новую программу с интересным названием «Планета Легкого Поведения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии