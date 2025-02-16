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"Запад нас обманул": В Кремле решились на громкое заявление. Все уроки вынесены

"Запад нас обманул": В Кремле решились на громкое заявление. Все уроки вынесены

Обман с Минскими соглашениями стал уроком, который поможет России. В этом Песков не сомневаетсяВ 2014 году были подписаны Минские соглашения, которые за эти годы так и не были реализованы в полной мере.

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Комментарии
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ЕК
Елена Каратеева
Легко давать советы. Но наверху дураков нет. Власть, как не странно, принимает решения, соответствующие конкретному историческом периоду.
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13 час.
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