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В аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на вылет и прилёт самолётов вводятся в аэропорту Внуково. «По независящим от аэропорта причинам во Внукове введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — цитирует ТАСС пресс-службу воздушной гавани.

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