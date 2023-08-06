В аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на вылет и прилёт самолётов вводятся в аэропорту Внуково. «По независящим от аэропорта причинам во Внукове введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — цитирует ТАСС пресс-службу воздушной гавани.