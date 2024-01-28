Редчайший супергибрид Lamborghini Sian FKP 37 Roadster выставили на продажу

Недостатка в эксклюзивных суперкарах Дубай не испытывает, но ультрадорогие и невероятно редкие модели встречаются здесь не только на улицах мегаполиса, но и в автосалонах крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов.
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