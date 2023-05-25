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Отношения были: «тайная жена» Воробьева впервые о романе с певцом и их общем сыне

Отношения были: «тайная жена» Воробьева впервые о романе с певцом и их общем сыне

Наталья Зубарева рассказала правду про связь с певцом. Алексей Воробьев и Наталья Зубарева Социальные сети35-летний Алексей Воробьев официально ни разу не был женат, а его последние публичные отношения (с Викторией Дайнеко) закончились 11 лет назад.

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