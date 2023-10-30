Второе место конкурса "Мисс УИС" и приз зрительских симпатий у жительницы Уссурийска

В Приморье подвели итоги I этапа Всероссийского конкурса "Мисс УИС — 2023" (18+). Жюри оценивало профессиональные навыки и творческих потенциал семерых сотрудниц исправительных колоний и следственных изоляторов края, а пользователи Сети выбирали "Мисс зрительских симпатий".
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