Лолита Милявская возвращается на телевидение в качестве ведущей музыкального проекта

Певица Лолита Милявская, пребывавшая в застое несколько месяцев после скандальной вечеринки блогера, актрисы и телеведущей Анастасии Ивлеевой, возвращается на телеэкраны в качестве ведущей музыкального шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ.
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