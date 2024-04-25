Лолита Милявская возвращается на телевидение в качестве ведущей музыкального проекта

Певица Лолита Милявская, пребывавшая в застое несколько месяцев после скандальной вечеринки блогера, актрисы и телеведущей Анастасии Ивлеевой, возвращается на телеэкраны в качестве ведущей музыкального шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ.