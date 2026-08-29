Внедорожник Mercedes-Benz Sprinter превратили в роскошный дом на колесах: представлен Atlantis Carbon 4×4

Новый Atlantis Carbon 4×4 выделяется на фоне аналогов несколькими конструктивными особенностями. Прежде всего, это единственный в мире дом на колесах с монококовой конструкцией из углеродного волокна.
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