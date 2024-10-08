С марта 2025 года могут запретить использование навигаторов в автомобиле

Если они не предусмотрены конструкцией машины Министерство транспорта предложило с 1 марта 2025 года запретить водителям при движении пользоваться любым устройством, «требующим использования рук», которое не предусмотрено конструкцией автомобиля.
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