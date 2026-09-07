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Zero Hedge

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Six Nuclear Bills Clear House Committee Without A Single 'No' Vote

Six Nuclear Bills Clear House Committee Without A Single 'No' Vote

Six Nuclear Bills Clear House Committee Without A Single 'No' Vote The House Energy and Commerce Committee advanced six nuclear-industry bills on September 2nd, all without a single opposing vote.

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