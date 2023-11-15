"Гарри держали в неведении относительно здоровья королевы перед её смертью". Биограф принца Гарри и Меган Маркл поделился новыми подробностями из своей книги

Королевская семья столкнулась с новыми громкими заявлениями биографа принца Гарри и Меган Маркл Омида Скоби всего через несколько часов после того, как герцог Сассекский провел "тёплый" телефонный разговор с королём Чарльзом по случаю своего 75-летия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии