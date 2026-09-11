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Как иудеи встречают 5787 год: традиции Рош ха-Шана в России

Как иудеи встречают 5787 год: традиции Рош ха-Шана в России

В 2026 году Рош ха-Шана, или еврейский Новый год, начинается вечером 11 сентября и продолжается до вечера 13 сентября.

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